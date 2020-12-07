Ünlülerin güzellik uzmanı Sinan İslam Yılmaz kadınların en çok tercih ettiği o uygulama hakkında konuştu

Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz, Selin Ciğerci’den, Pelin Karahan’a kadar pek çok ünlünün koçluğunu yapıyor. Kadınların en çok tercih ettiği uygulamalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Bu sezon en çok LashesLifting yani sıklıkla bilinen adıyla kirpik lifting uygulaması tercih edildi” açıklamalarında bulundu.

Uzun ve Hacimli Kirpiklerin Sırrı: Kirpik Lifting Uygulaması

Uzun ve hacimli kirpikler kadınların en önemli aksesuarlarından biri. Hal böyle olunca, güzel ve etkileyici bakışlara sahip olmak isteyen kadınların kirpik lifting uygulamasına olan talepleri bir hayli fazla. Uygulamanın ayrıntılarını anlatan Yılmaz, “Her zaman maskaralı bir görünüm elde etmek tüm kadınların ortak hayali diyebilirim. Çünkü bu kirpikleri daha yoğun ve bakışları daha dikkat çekici kılıyor. Kirpik lifting uygulaması ile pek çok makyaj ürününe ihtiyaç da ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

“Kalın ve kıvrık kirpiklere sahip olmak isteyen kadınlar, bu yöntemi sık sık tercih ediyor. Bu sayede günün her saati, makyajlı ya da makyajsız olsunlar gözler etkileyiciliğini yitirmiyor” diyen Yılmaz, “Kirpik lifting uygulaması için small, medium ve large olmak üzere üç farklı boyutta silikon pedler kullanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Uzmanından kirpik lifting aşamaları

Kirpik lifting uygulaması ile ilgili merak edilenleri anlatan Yılmaz, “İlk olarak işe lifting krem ile kirpikleri kıvırarak başlıyoruz. Ardından neutralising adı verilen bir başka kremle kıvırma işlemi yaptığımız kirpikleri sabitliyoruz. Bu sayede kirpiklerde elde ettiğimiz kıvrımlı görüntünün daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz, “Üçüncü aşamada ise kıvırdığımız kirpikleri boyuyoruz. Bu sayede daha yoğun, gür ve net bir görüntü elde etmeyi amaçlıyoruz. Son olarak ise Moisturizing Serum kullanarak kirpiklere yoğun nem takviyesi yapıyoruz. Nem takviyesi sayesinde kirpikler dipten uca besleniyor. Zayıf kirpikler uzuyor ve güçleniyor” dedi. “Kirpik lifting uygulaması yalnızca güzellik için değil sağlıklı kirpikler için de çok faydalı” ifadelerini kullanan

Kirpik sağlığına da iyi geliyor

Yılmaz, “Aslında herkesin kirpiklerinin nem takviyesine ihtiyacı var. Kirpiklerimiz de aynı saçlarımızda olduğu gibi olumsuz hava koşullarından etkileniyor. Gün geçtikçe zayıflıyor ve dökülüyor. Lifting uygulaması sayesinde kirpiklerin beslenmesi ve sağlıklı görünümüne kavuşması da sağlanmış oluyor” açıklamalarında bulundu.

Uygulamanın kalıcılık süresi ise kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Yılmaz, “Kirpik liftingin bir buçuk ile iki ay arasında bir kalıcılık süresi var. Bu tamamen kişinin kirpiklerinin uzama süresi ile doğru orantılı. Ancak işlemden sonra herhangi ekstra bir uygulamaya gerek kalmaksızın, maskaralı bir görüntü elde ediliyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi kirpikler sağlığına kavuşuyor ve güçleniyor. Bu nedenle özellikle kirpikleri dökülen kadınlara, lifting uygulamasını şiddetle tavsiye ederim. Uzman ellerde yapıldığı zaman sonuçlara kendileri bile inanamayacaklar” şeklinde konuştu.