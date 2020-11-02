02 Kasım 2020 Pazartesi 15:07 | Son Güncelleme:
Ülke tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı! "Yeni bir döneme giriyoruz"
Ekim ayında ihracat 17,3 milyar dolar ile ülke tarihimiin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Bakan Albayrak ihracat oranlarını değerlendirdi. Albayrak, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.
Ekim ayında ihracat %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.
Verileri değerlendiren Bakan Albayrak; "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.
Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz. pic.twitter.com/QUtdOzUSbw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020