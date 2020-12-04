Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye bu yıl 102 bin siber saldırıyı engelledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısının 102 bini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, video konferansla katıldığı ‘13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’ndaki konuşmasında, denetim birimlerince yapılan takipler neticesinde, 209 sahte konferans uygulaması tespit edildiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Türkiye’yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018’de 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıktı. 2020’de şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı 102 bini aştı” dedi.

İNTERNET KULLANIMI ARTTI



Karaismailoğlu, en çok saldırı alan sektörlerin başında elektronik haberleşme, kritik kamu kurumları, bilişim, sanayi, enerji ve eğitim olduğuna dikkati çekerek, pandemi döneminde özellikle elektronik haberleşme sektörüne yönelik saldırılar arttığı bilgisini paylaştı. Karaismailoğlu, bu yıl salgının etkileriyle bilişim sektörünün yüzde 15 büyüdüğüne değinerek, şöyle konuştu: “Sabit ve mobil genişbant internet kullanımında yüzde 50 artış oldu. Ses ve internet trafiklerinde de yüzde 50’ye varan artış yaşandı.”

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI



Karaismailoğlu, konferansın bu yılki temasının ‘Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı’ olarak seçilmesinin yerinde bir tercih olduğuna işaret ederek, “Pandemide, İletişim Platformu üzerinden Kovid-19 ile ilgili yayımlanan tehdit istihbarat raporunda, 42 zararlı yazılım incelemesi ve 569 zararlı yazılım bilgisi paylaşılmıştır. 814 zararlı dropper engellenmiştir” dedi.

ULAŞIMDA ENGELLER KALKTI



Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Karaismailoğlu “Tren biletinden trene ulaşılmasına kadar tüm süreçler ‘Engelsiz Ulaşım’ hedefi kapsamında planlanmakta. Bu yıl trenlerle 280 bin engelli vatandaşımız seyahat etti” dedi.

DÜNYADA 23 BASAMAK YÜKSELDİK



Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ‘Kasırga, Avcı ve Azad’ adlarındaki siber güvenlik uygulamalarının da son derece başarılı olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi’nde, Türkiye’nin 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20. sıraya çıktığını belirtti.