Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: 640 milyarlık 463 proje tam gaz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020’de işletmeye açacaklarını bildirdi. Karaismailoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki sunumunda, 2003’ten bu yana büyük ve önemli projeleri 910.3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini bildirdi.

700 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Şu anda devam eden yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme yapıldı. Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken; yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor.”

‘5A’ YIL SONU UZAYDA

2003-2019 yılları arasında yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818.8 milyar dolarlık etkisi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703 bin kişi oldu. Haberleşme alanındaki faaliyetlerimizi uzayda da sürdürüyoruz. Türksat 5A’yı 2020 sonunda, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz. Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A da 2022’de hizmete başlayacak.”

‘KANAL’ EKONOMİNİN KALBİ OLUR



Yük akışının yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Karadeniz’deki limanlara çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında Kanal İstanbul Projesi’ni gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul, bu planın en önemli yapı taşıdır. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistemle; Türkiye, bilim, teknoloji, sanat ve ekonominin kalbi olacak” dedi.

İSTANBUL’UN YENİ METRO HATLARI 2021’DE AÇILIYOR



Bakan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 9 projelerinin bulunduğunu, 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmalarını hızla devam ettiğini, Kağıthane-Havalimanı arasını Mayıs 2021’de, Gayrettepe-Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti. Karaismailoğlu, 31.5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu hattını 2022’nin ilk yarısında açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7.4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2021 sonunda bağlayacağız. Mevcut Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy sahille bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022’de hizmete alacağız.”