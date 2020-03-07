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‘Ucuz ev'e dikkat!

‘Ucuz ev'e dikkat!

Uzmanlardan tüketiciye uyarı: İnternetten düşük fiyatlı ve sahte ilanla konut dolandırıcılığı yapanlara kanmayın. Kapora öncesi tapuyu görün.

Bazı emlak ofislerinin internet sitelerinde sahte ve düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını belirten tüketici dernekleri ve sektör yetkilileri, konut almak isteyenleri bu kişilere dolandırılmaması konusunda uyardı.

KAPORA VERMEYİN

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, “Son yıllarda en çok gördüğümüz yöntem internetten düşük fiyatlı ve sahte ilan vererek tüketiciyi dolandırmaya çalışmak” dedi. Koçal, şunları söyledi: “Müşterilerden kapora isteniyor. Sonra emlakçı ortadan kayboluyor. Diğer yöntemde ise düşük fiyatlı ilanla müşteri çekiliyor. Sonra düşük fiyatlı ilanla kandırılıp ofise gelmesi sağlanılan tüketiciler, türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna ediliyor.” 

ÖNCE TAPUYU GÖRÜN SENET İMZALAMAYIN 

Aziz Koçal, tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayımlandığı internet sitesinin Ticaret Bakanlığı’na veya Alo 175’e şikayet edilebileceğini belirtti. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, tüketiciyi uyararak, şunları söyledi: “Şikayetleri inceliyoruz. Bir bakıyoruz böyle bir emlakçı kayıtlarımızda yok. Konut alacak kişi tapuyu mutlaka görmeli. O tapu söz konusu daireye mi ait araştırmalı. Çok ciddi suiistimaller var bu konuda. Kesinlikle kimwseye kapora vermemeli. Boş senede imza attırıyorlar. Uç noktalarda mafyavari çalışan bazı şebekeler bile var.”  


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