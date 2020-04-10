Ücretsiz maske kodu ne zaman gelir? Ücretsiz maske başvurusu yapılacak mı?

Ücretsiz maske kodu ne zaman gelir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini alabilecekler. Peki, cretsiz maske başvurusu yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler..

ÜCRETSİZ MASKE KODU NE ZAMAN GELİR?



İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. Kodları Sağlık Bakanlığı mesaj olarak herkese gönderecek. Eczanelerde yığılma olmaması için de kodlar yaş gruplarına göre sırayla atılacak.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU YAPILACAK MI?



Kod için vatandaşın bir talepte bulunması gerekmiyor. Bu kapsamda ücretsiz maske temini için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok.

KAÇ MASKE VERİLECEK?

20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maske takmak bazı koşullarda zorunlu olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."