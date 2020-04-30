Ücretsiz izin maaş desteği hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan . Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içinde yer alan ücretsiz izin ödeneği başvuruları 22 Nisan itibariyle başladı. Peki, Ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? 1170 TL olarak belirlenen ücretsiz izin maaş desteği hem çalışanı hem de işvereni bu zor günlerde rahatlatmayı amaçlıyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSIZ İZİN ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapabiliyorlar.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak istediklerini, iş akitlerini fesih kısıtı da getirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını anlattı.

ÜCRETSİZ İZİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

İŞKUR ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

22 Nisan’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.