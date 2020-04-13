Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği kimler alabilir? İşte yanıtı

Ücretsiz izin maaş desteği gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında koronavirüs salgını sebebi ile ücretsiz izne ayrılan çalışanlara maaş desteği verileceği açıklandı. Ücretsiz izin maaş desteği şartları ve detayları merak konusu oldu. "Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Aylık toplamda 1.170 TL maaş ödemesi yapılmış olacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Ücretsiz izne çıkarılanlar, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar ücretsiz izin maaş desteğinden faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

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