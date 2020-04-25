Ücretsiz izin maaş desteği hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'de hem işverenlere hem de çalışanlara müjdeli haber verilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1170 TL ücretsiz izin maaş desteğinin başladığını açıkladı. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl yapılır? Haberimizin içerisinden Ücretsiz izin maaş desteği hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı." dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklama göre başvuruları işvererenler, ücretsiz izne ayrılan işçilerine ilişkin bildirimlerini, SGK’nın "uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1.170 TL olarak 3 ay verilecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.