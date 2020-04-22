Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları başladı mı? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin desteğine nasıl başvurulur? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde de görüldüğü şu günlerde hem işverenleri hem de çalışanları rahatlatmak amacıyla verilen 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuruları başladı. Konuyla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından yapıldı. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Konuyla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı" ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1.170 TL olarak 3 ay verilecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.