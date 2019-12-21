'Uçak seferleri artarsa 2 kat Çinli turist gelir'

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Çinli turistlerin dünya turizm pastasındaki payı her geçen gün artıyor. İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, geçen yıl Avrupa’ya 80 milyon Çinli turist gittiğini belirterek, “Dünyada ülkeler ve markalar artık Çinili turiste göre strateji belirliyorlar. Vitrinlerini, dekorasyonlarını Çinlilerin dikkatini çekecek şekilde tasarlıyorlar” dedi.

ÇİNLİ TURİSTE ÖZEL EĞİTİM

Uçuş sayısı arttıkça Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının da artığını ifade eden Berk, “Çinliler Türkiye’yi çok merak ediyor. Sadece İstanbul değil, İzmir’e Anadolu’ya da gidiyorlar. 2 kat uçak koysak 2 kat Çinli gelecek gibi bir durum var” diye konuştu. Alışverişte de Çinlilerin Arap turistlerle arayı açarak 1 numaraya yerleştiğine dikkat çeken Berk, “Çinlilerin sepet ortalamaları, diğer turistlerin 2 katını buluyor” dedi. Bundan 2 yıl önce Arapların 1 numara olduğu dönemde, satış temsilcilerine Araplara satış yapma eğitimi verdiklerini hatırlatan Berk, “Bu yıl da bu eğitimi Çinli turistlere yönelik olarak verdik. Satış temsilcilerine onların kültürüne özel karşılama, selamlamayı öğrettik. Mesela faturanın kırmızı zarfta verilmesinden çok mutlu oluyorlar. Altın rengini çok seviyorlar” ifadelerini kullandı.

CİRONUN %30’U YABANCIDAN

2019’un dünyada da Türkiye’de de zor bir yol olduğunu buna rağmen İstinyePark’ın cirosunu yüzde 20 oranında artırmayı başardığını vurgulayan Uğur Berk, toplam ziyaretçi sayısını 17 milyona çıkardıkllarını, yabancı ziyaretçi sayısını da yüzde 110 artırdıklarını söyledi. Bu dönemde İstanbul’da yapılan Tax Free alışverişin 3’te birinin İstinyePark’ta yapıldığına dikkat çeken Berk, İstinyePark’ın cirosunun içinde de yabancı payının yüzde 30’a yükseldiğini sözlerine ekledi.

YEME-İÇME ATILIMI YAPACAK

Türkiyenin için 2020’nin çok daha iyi bir yıl olacağını ifade eden Berk, İstinyePark’ın büyümeye devam ettiğini, İzmir İstinyePark’ın da bu yaz açılacağını ifade etti. İstanbul’da yeme-içme alanlarında değişimler planladıklarına dikkat çeken Berk, “Atıl açık alanları kullanacağız. Nusret’in yeni markası Dolce de bizde yer alacak” dedi.

60 MARKA BEKLİYOR

Dünya markalarının İstinyaPark’taki metrekarelerini büyütmek için sıraya girdiğini belirten Berk, “Louis Vuitton, Rolex gibi markalar 2020 yılı için mevcut metrekareleri büyütme çalışmalarına devam ederken 2021 yılında İstinyePark’ta mağaza açmaya hazırlanan Bulgari ise, bu yıl Türkiye’de ilk kez açacağı Pop – Up mağazasıyla hizmet vermeye başlayacak. Bunun yanı sıra Hermes ve Fendi de yoğun talebe cevap vermek için mağaza metrekarelerini büyüterek cirolarını artırmayı hedefliyor” dedi. Berk, 60 markanın da AVM’ye girmek için sırada beklediğini sözlerine ekledi.