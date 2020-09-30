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30 Eylül 2020 Çarşamba 16:38 | Son Güncelleme:

TUSAŞ, ihracattaki başarısıyla bir kez daha üst sıralarda yer aldı

TUSAŞ, ihracattaki başarısıyla bir kez daha üst sıralarda yer aldı
AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" değerlendirmesinde bu yılda başarısını sürdürdü

AA'da yer alan haberde TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "savunma ve havacılık" kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. TUSAŞ, genel sınıflandırmada ise 1000 firma arasında 27'nci oldu.

Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini hayata geçiren TUSAŞ, geçen yıl 599 milyon dolarlık, bir önceki yıl ise 540 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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