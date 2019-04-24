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Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı arttı, ortalama harcama azaldı

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı arttı, ortalama harcama azaldı

Türkiye’ye gelen toplam yabancı turist sayısı 2018 yılında 46 milyon 112 bin 592’ye ulaşırken, kişi başı ortalama turizm harcaması 647 dolar oldu.

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  Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, yıllara göre turizm istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı artışa geçerken kişi başı ortalama turizm harcamalarında düşüş yaşandı. 2003-2018 yılları arasındaki 15 yıllık turizm istatistikleri incelendiğinde, kişi başı ortalama turizm harcamasının en düşük olduğu yıl 647 dolar ile 2018, en yüksek olduğu yıl da 850 dolar ile 2003 oldu. Araştırmaya konu olan zaman dilimi içerisinde, en fazla yabancı ziyaretçi ise 46 milyon 112 bin 592 ile geçen yıl gerçekleşirken, en az ziyaretçi ise 13 milyon 256 bin 28 kişi 2002 yılında misafir edildi.

  PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. Turizm medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, 2018 yılında yaşanan artışın sektör tarafından olumlu karşılandığı ve 2019 beklentilerinin 2018’in üzerinde olduğu görüldü.

(İHA)

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