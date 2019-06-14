Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

Almanların tatil için Türkiye'yi tercih etmesi İspanya turizmini olumsuz etkiledi. Almanların tercih ettiği İspanya'nın Mallorca bölgesi eski günlerini arar hale geldi. Yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanan Mallorca’da oteller yüksek sezonda bile kapasitelerini dolduramamaktan yakınıyor. İspanyol Ultima Hora gazetesi idarecilere, “Mallorca’da herhangi bir ciddi hata yaptınız mı” sorusunu yönelterek yaptığı haberde turizmcilerin, “Bu sezon için bir düşüş bekliyorduk ancak şu anda yaşadığımız düşüşü asla beklemiyorduk” sözlerine yer verdi.



İNDİRİME RAĞMEN ARTIŞ YOK



Mallorca’daki otellerde Haziran ayında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığı, bu düşüşün Almanlarda yüzde 13 olduğu kaydedildi. Haberde Temmuz ve Ağustos ayları için yapılan ön rezervasyonların da umut verici olmadığı ifade edildi. İngilizlerin de İspanya'yı terk ettiğin vurgu yapıldı. Mallorca sezon öncesi fiyatlarda yaptığı yüzde 40'lara varan indirimlerin bile çakan turistleri geri getiremediğine de dikkat çekildi.



DAHA UCUZ DAHA KALİTELİ



Ultima Hora gazetesi düşüş sebebinin, Türkiye'nin otel ve hizmet kalitesinde İspanya’dan daha iyi olması ve fiyatların daha düşük olmasını gösterdi. Aynı zamanda Almanya'da da yaz aylarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle insanların güneye inme ihtiyacı duymadığına da dikkat çekildi.



Thomas Cook Turizm Grubu CEO'su Peter Fankhauser, İspanya turizminde yaşanan düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'ye Mısır ve Tunus gibi ülkeler İspanya'dan daha cazip fiyatları sunuyor. Daha az para, daha kaliteli tatil imkânları bulunuyor" diyerek, düşüşün verdiği panikle yapılacak yapacağı yanlışların İspanya turizmi için intihar olacağını söyledi.



İSPANYA'NIN KAMU BORCUNDA REKOR

İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı 2019'un ilk çeyreğine ilişkin verilerde, kamu borcunun 1,2 trilyon avroyu aştığı belirtilirken bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 98,7'sine denk geldiği kaydedildi.

Kamu borçlarının son 12 ayda yüzde 3,3 arttığı İspanya'da, hükümetin mali hedeflerinden uzaklaştığı görüldü. Ülkedeki sosyalist azınlık hükümeti, Avrupa Birliği'ne gönderdiği 2019-2022 İstikrar Programı'nda 2019 için kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 95,8 olarak öngörülüyordu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı diğer verilere göre sosyal güvenlik kurumunun borcu bir yılda yüzde 57,4 artışla 43 milyar 68 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyüme tahminleri üzerine yarattığı belirsizliğin de etkisiyle İspanya'da tahvil faizlerinde rekor düşüş yaşandı.

İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin getirisi ilk kez yüzde 0,49'a kadar düştü.

AA