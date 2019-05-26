Türkiye'nin otomobilinde menzil 500 km'ye ulaşacak

MİRAY ÇİMEN

Türkiye’nin otomobilinin ayrıntıları netleşiyor. 2022 yılında satışa çıkması planlanan elektrikli otomobilin prototipinin bu yılın sonunda ortaya çıkacağını belirten Varank, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışıldığını söyledi. Varank, fiyat açısından da küresel olarak yarışabilecek bir araç istendiğini belirterek, “İnsanlar bu otomobili bekliyorlar” dedi.

MARKA YARATIYORUZ

“Bu otomobili yapmak bu kadar zor mu?” şeklinde sorular geldiğini ifade eden Varank, “Biz sadece tek bir Ar-Ge projesi, bir otomobil yapmıyoruz ya da bu arkadaşlar bunu yapmıyor, bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu markanın dört dörtlük olması, tutunabilmesi, satılabilmesi, kendini devam ettirebilmesi lazım. 15 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 15 yıl içerisinde 5 tane model 3 tane facelift, bunların planlamasını yapmışlar. Dolayısıyla siz ortaya tek bir ürün çıkarabilirsiniz, ama bunun satılabilir olması için bayi ağının olması lazım, yedek parçasının, tedarikçilerinin olması lazım, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım” dedi.

İSİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

“Tüm modelleriyle küresel pazarlarda rekabet edecek bir fiyat yakalamak istiyorlar” ifadesini kullanan Varank, fabrikanın tedarikçiye en yakın yerde olacağını açıkladı. Varank, “500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Marka kimliği ve isim çalışmaları da başladılar” dedi.

MAKİNE SEKTÖRÜNE DESTEK

Yerlileştirmeyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Varank, “Gündemimizde yerli üretim ve milli teknoloji var. Yerlileştirme Ürün Programı da bunun önemli bir parçası. Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Bu ara malı da olabilir, ham madde de olabilir, birtakım makine ekipman da olabilir. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer 5 sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada hem sanayicinin, üreticinin bize başvurmasını bekliyoruz, hem de biz proaktif olacağız” şeklinde konuştu.

CARİ AÇIĞA İLAÇ OLACAK

Beş sektördeki cari açığın 40 milyar dolar olduğunu ifade eden Varank, “Bunun tabii tamamını biz karşılayalım isteriz, ama bu uzun soluklu bir maraton. Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, büyük projelerimiz var” dedi.

2022 ORTASINDA SATIŞTA

Türkiye’nin Otomobil Projesi’nde hangi aşamada olunduğu sorulan Varank, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibinin özverili bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Varank, “Biz bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmüyoruz. Beş babayiğit ortaya çıktı, TOBB bunlara katıldı, onlar bu işi sırtladılar. Kurulan ekip gerçekten profesyonel arkadaşlar, özverili çalışıyorlar. Zaten kendisi işbaşı yaptıktan sonra aslında proje tam yol ilerlemeye başladı. Planlandığı şekilde onların kendilerine koyduğu iş akışlarının süresi dahilinde bu proje ilerliyor. 2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da, muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız” diye konuştu.

BAŞVURU 30 GÜNDE TAMAMLANACAK

Ar-Ge aşaması 5 sene sürecek bir ürüne yatırım yapmanın mantıklı olmadığını söyleyen Varank, “Burada bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın da dahil olduğu program yöneticisi bir ekip olacak bakanlığımızda” açıklaması yaptı. Başvuruları kısa sürede yanıtladıklarının vurgulayan Varank, “Kedimize koyduğumuz hedef, 30 günde başvuruyla neticelendirilme arasında bütün süreçler bitsin istiyoruz” dedi.

Nobel ödüllü araştırmacı geri dönüyor

Tersine beyin göçü hakkında da soruya yanıt veren Varank, “İlk ilan ettiğimizde eleştirenler oldu, ‘Türkiye’ye kim gelir bilim yapmak için’ diye. Aslında oldukça cazip de bir paket ortaya koyduk. Sisteme 3 binden fazla kayıt oldu. Kriterler de çok zordu. Yani dünyanın ilk 100 üniversitesinden, en fazla atıf alan makale sayılarında sıralamalar gibi oldukça zorlu kriterler var. Şu anda bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Tabii bunlar bir tane kurumla beraber başvuruyorlar bu bir üniversite olabilir, araştırma altyapısı olabilir, şirket olabilir. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. İşte çevre alanında Nobel ödülü almış bir araştırmacı var. Amerika’dan 86, İngiltere’den 21, Almanya’dan 17, Fransa’dan 9, Hollanda’dan 9, Kanada’dan 9 başvuru var. diye konuştu. Ayrıca Bakan Varank, “Bu programla da 517 doktora öğrencisini yetiştireceğiz, daha sonra da sanayide çalışmalarını teşvik etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

UZAY AJANSI iLERLiYOR

Uzay Ajansı hakkında bir soruyu yanıtlayan Varank, “Teşkilat yapısıyla ilgili mevzuat çalışmalarını biz yürütüyoruz, ama tabii yönetici kadrosuyla ilgili de faaliyetlerimiz sürüyor. Yakın zamanda hem yönetimini hem teşkilatını oluşturmuş olacağız” açıklaması yaptı.