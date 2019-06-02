Türkiye'nin e-ticaretteki payı büyüyor

AA muhabirinin TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "e-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Amerikalı tüketiciler, yüzde 57 oranında Çin, yüzde 10 oranında İngiltere ve yüzde 6 oranında Kanada'dan ürün sipariş ediyor.

Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya, yüzde 14'ünü ABD ve yüzde 12'sini Hong Kong'dan yapıyor.

"Tu¨rkiye e-Ticaret Pazar Bu¨yu¨klu¨gˆu¨" raporuna atıfla verilen bilgilere göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü perakende dıs¸ı is¸lemler ic¸in 28,4 milyar TL, perakende is¸lemleri ise 31,5 milyar TL oldu. Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzden 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor.

Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en c¸ok is¸lem yaptıgˆı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparis¸i, seyahat/konaklama ve kitap s¸eklinde sıralanıyor. Son 6 ay ic¸inde alıs¸veris¸ gerc¸ekles¸tirilmis¸ satın alma alt kategorilerine bakıldıgˆında, elektronik kategorisinde birinci sırada yüzde 51,97 ile telefon aksesuarları, anne/bebek/oyuncak kategorisinde ilk sırada yüzde 53,27 ile bebek bezi, hızlı tu¨ketim kategorisinde ise birinci sırada yüzde 74,1 ile deterjan ve temizlik u¨ru¨nleri bulunuyor.

E-TİCARETTE ÇİN BAŞI ÇEKİYOR

Çin'in, geçen yıl 13,41 trilyon dolarlık GSMH'ye sahip olduğu belirtilen raporda, 634 milyar dolarlık B2C (ticari firmaların müşterilerine internet ortamından yaptıkları satış işlemleri) e-ticaret pazar bu¨yu¨klu¨gˆu¨ ile de du¨nyada lider konumda bulunduğu vurgulanıyor.

ABD'nin B2C e-ticaret pazar bu¨yu¨klu¨gˆu¨ 504 milyar dolar olarak tespit edilirken, Tu¨rkiye'nin 6,1 milyar dolar olarak gerc¸ekles¸ti.

İNTERNET SATIŞLARINDA EV KATEGORİSİ ÜRÜNLERİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Rapordaki veriler dikkate alındığında, Y kus¸agˆını (1980-1999 arası doğanlar) hedefleyen s¸irketlerin ic¸erik pazarlamasına, omni-channel mu¨s¸teri deneyimine, satıs¸ o¨ncesi ve satıs¸ sonrası hizmetlerde mu¨s¸teri alıs¸veris¸ deneyimine yo¨nelik c¸alıs¸malarda bulunması gerekiyor. Z kus¸agˆı ise kendisinden o¨nce gelen Y kus¸agˆı ile benzerlikler sergilemekle birlikte hayata go¨zlerini dijital du¨nyanın ic¸erisinde ac¸tıgˆı ic¸in seleflerine go¨re daha fazla teknoloji odaklı olup sosyal medyayı daha yogˆun s¸ekilde kullanıyor.

Y ve Z kus¸aklarından olus¸an bu genc¸ kitlenin alıs¸veris¸ alıs¸kanlıklarına bakıldıgˆında, yüzde 87'si, yu¨ksek gelir rakamlarına sahip olmamalarına karşın bilinen markalardan alıs¸veris¸ yapmayı tercih ediyor. Du¨nyada mobil o¨demelerin yüzde 39'u Y, yüzde 33'u¨ ise X kus¸agˆı (1965-1979 arası doğanlar) tarafından yapılıyor. Rapordaki beklentilere göre, yakın zamanda Y ve Z kus¸aklarının ev u¨ru¨nleri satın alma do¨nemine girecek olmaları nedeniyle ev kategorisi internet satıs¸larının artması öngörülüyor.

GÜNDE 7 SAAT İNTERNET KULLANIYORUZ

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya platformu yüzde 92 ile YouTube olurken, YouTube'u sırasıyla yüzde 84 ile Instagram ve yüzde 82 ile Facebook takip ediyor.

Genc¸ nu¨fusla yakından ilgili oldugˆu du¨s¸u¨nu¨len sosyal medya kullanım oranları ac¸ısından Tu¨rkiye detaylı incelendigˆinde, mevcutta 52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulundugˆu ve bu kullanıcıların yaklas¸ık 44 milyonunun mobil cihazlar ile sosyal medyadan faydalandıkları go¨ru¨lüyor.

Tu¨rkiye'deki kullanıcıların kullanım alıs¸kanlıklarına bakıldıgˆında, internette gu¨nde ortalama 7 saat gec¸iren kullanıcılar, bunun yaklas¸ık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcıyor.

(AA)