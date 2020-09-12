Türkiye'nin 6500 ton altın potansiyeli var

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye’de tarihin akışını değiştireceğini belirterek “Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir.

405 MİLYAR $’A DENK



Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir” dedi. Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade etti. Yücel, Türkiye’nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkati çekerek “Madencilikte yıllık 25 milyar dolar, enerjide 40 milyar dolar dışa bağımlıyız. Bu yükten kurtulursak Türkiye, enerji ve madencilikte küresel bir oyuncu haline gelecektir” diye konuştu. Türkiye’nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

İHTİYACIN TAMAMINI KARŞILAR



Yücel, şöyle devam etti: “Bu yıl 44 ton altın üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedef gerçekleşirse Türkiye’de madencilik üretiminde ekonomiye sağlanan katkıda altın madenciliği ilk sıraya yükselecek. İkinci sırada kömür, üçüncü sırada mermer yer alacak. Altın ihtiyacımızın tamamını ülkemizde üretecek potansiyele de, teknolojiye de, bilgi ve birikime de sahibiz.”

BU YIL İHRACAT 750 MİLYON $’I BULUR



Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, işlenmiş altın ihracatında 2020 hedeflerinin 750 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu sene pandemi etkisiyle ihracatta kısmi bir gerileme olduğunu belirten Ahlatcı, “Ağustos sonu itibarıyla ihracat rakamlarında 300 milyon doları geçmiş bulunuyoruz” dedi. Ahlatcı, holding olarak 6 ana sektörde toplam 3 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.