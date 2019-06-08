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08 Haziran 2019 Cumartesi 15:48 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:58

Türkiye-Fransa maçını izlemeye gelen taraftarlar nedeniyle kentte oteller doldu

Türkiye-Fransa maçını izlemeye gelen taraftarlar nedeniyle kentte oteller doldu

A Milli Takım'ı Fransa karşısında desteklemek için Türkiye'nin ve dünyanın bir çok kentinden gelen çok sayıda taraftar nedeniyle Konya'da oteller tıklım tıklım doldu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü maçında bu akşam Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'ı desteklemek için Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden Konya'ya gelen taraftar galibiyetten emin oldukları söyledi. Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illerden şehre gelen çeşitli taraftar gruplarından bazıları maç saatine kadar Mevlana Müzesi'ni gezdi. Güzel bir maç olacağını belirten taraftarlar, maçın seyir zevki yüksek geçeceğini ve Türkiye'nin galip olarak sahadan ayrılacağını belirtti. 

OTELLER DOLDU 
Öte yandan karşılaşmayı takip etmek üzere il dışından çok sayıda taraftar ve basın mensubunun şehre gelmesi nedeniyle otellerin de doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Özellikle stadyum civarında bulunan otellerin rezervasyonunun günler öncesinden yapıldığı öğrenildi. Fransa basınından ise 49 gazeteci ile yaklaşık 300 taraftar maçı takip edecek. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN STADA OTOBÜS SEFERLERİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi de maç öncesi ve sonrası Otogar Tramvay Durağı ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu arasında otobüs seferleri düzenleyecek. Ayrıca maç bitiminde ana arterlerden ilave otobüs ve tramvay seferleri yapılacak.

(DHA)

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