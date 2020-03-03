Türkiye'den 'altın' hamle

İstanbul’un finans merkezi olması yolunda atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Yapılan son hamle kapsamında, Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda yurda getirilen standart işlenmemiş altın, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formuyla yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi’nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

DÜNYAYA DUYURUYORUZ



Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kararı, tüm dünyaya duyurmaya başlıyoruz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumcular Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı da, “Burada en önemli maksat, alışverişe gelen diğer ülke vatandaşlarının, altını değişim aracı olarak kullanmalarını sağlamak ve ticareti kolaylaştırmak” dedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık ise, “Türkiye, altın ticaretinin merkezi olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacak. Türkiye, 3 yıl içinde dünya altın ticaretinin merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

ÇİN’E CİDDİ ALTERNATİF OLABİLİRİZ



Koronavirüs nedeniyle küresel şirketler, Türkiye’deki mücevher sektörünün kapısını çaldı. Çin’in ABD’ye yaklaşık 12 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaptığını ifade eden Mustafa Kamar, “Bize ‘Bu açığı doldurabilir misiniz?’ diye soruldu. ‘3 ayda 1 milyar dolar ihracata çıkarız’ dedik” ifadelerini kullandı.