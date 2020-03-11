Türkiye'den 52 ülkeye güvenlik bariyeri ihracı

Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik önlemi gerektiren alanlara özel ürünler geliştiren Arma Kontrol, kısa sürede 52 ülkeye ihracat yapmayı başardı. Güvenlik bariyerleri, turnike geçiş sistemlerinin de aralarında bulunduğu komple güvenlik çözümleri ihraç eden şirketin CEO’su Koray Kartal, özelikle Ortadoğu’da güvenliğe ciddi yatırım olduğunu belirterek, bu ülkelerde anahtar teslimi projeler yaptıklarını söyledi. Kartal, “Suudi Arabistan’a İçişleri Bakanlığı, Ürdün’de Krallığa, Kuveyt’te petrol rafinerisi, Bahreyn’de dolum tesislerinin girişlerine güvenlik sistemi kurduk. Ortadoğu’da ürünlerimiz çok ilgi görüyor” dedi.

YAPAY ZEKALI SİSTEM



Havalimanlarına da ürettikleri sistemleri kurduklarını anlatan Kartal, yapay zekalı projeler yapmaya başladıklarını da anlattı. Kartal, şöyle konuştu: “Yazılım şirketimiz var. Yapay zekalı bariyerleri entegre edip kendi kendine karar verebilen sistemler yapacağız.”

TEDBİRLER ARTIYOR



Koray Kartal Türkiye’de son zamanlarda hırsızlık olaylarına karşı önlemlerin arttığını da söyledi. Kartal, “Otomotiv sektöründe, sanayi sitelerinin girişlerinde hırsızlığa karşı, belediyeler kamu alanları yayalaştırmaya karşı, askeri ve emniyet alanları ise güvenliği artırmak amaçlı bu sistemleri kullanıyor” diye konuştu.