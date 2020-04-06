Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısı: Temel 2002'de atıldı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye salgına karşı sağlık altyapısı, personel, ilaç, yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi konumda.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık birimlerine, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıldı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ YATIRIM

Türkiye’de son 18 yılda sağlık harcamaları 14 kat arttı.

2002 yılında 13,6 milyar TL olan sağlık giderleri 2020 yılında 14 kat artarak 188,6 milyar TL’ye çıktı.

Sağlık giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 11,3 iken, 2020 yılında yüzde 17,2’ye yükseldi.

DEVLETİN SOSYAL YARDIMLARI ARTTI

Sosyal yardımlara yapılan teşvik planı 43,4 kat arttı.

Sosyal yardımlar 2002’de 1,6 milyar TL iken 2020 yılında 43,4 kat artarak 69,5 milyar TL’ye çıktı.

Bütçe içindeki payı ise 2002’de yüzde 0,5 iken, 2020’de yüzde 6,3’e yükseldi.

Son 18 yılda sağlık çalışan sayısı 3 kat arttırıldı.

2002 yılında sağlık çalışanı sayısı 2002’de 378.551 iken, 2020’de 1.100.000 oldu.

İŞTE TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ÇALIŞAN SAYISI

Toplam hekim sayısı 166 bin

Toplam hemşire/ebe sayısı 262 bin

Diğer sağlık çalışanları 1 milyon 100 bin

Toplam yoğun bakım yatak sayısı 40 bin

Toplam tek kişilik oda sayısı 100 bin

Toplam hastane sayısı 1518

Hastanede yoğun bakım hizmeti 1147