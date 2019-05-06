Türkiye'de piyasaya ilk o ülkenin karpuzu girdi

Türkiye’de henüz olgunlaşmış karpuz çıkmadığından İran’dan gelen karpuzlar piyasada yerini aldı. Fiyatı dolara endeksli olan karpuzlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meyve ve Sebze Toptancı Haline TIR’larla geldi. Karpuzlar alıcısını beklerken hal esnaflarından Abdullah Akkan, yaklaşık 5 yıldır Trabzon’a bu dönemlerde İran’dan karpuz geldiğini belirtti.

Türkiye’de henüz karpuz çıkmadığı için Trabzon’a karpuzun İran’dan geldiğini belirten Akkan, “Şu an Türkiye’de karpuz çıkmadığı için İran’dan geliyor. İran’dan da Van üzerinden Türkiye’deki hallere sevk ediliyor. İran karpuzu yaklaşık 1 aydır piyasada. İran karpuzuna talep var; nedeni ise tadı çok güzel, fiyatı da turfanda olduğu halde normal. Türkiye’de karpuz şu an Antalya bölgesinde çıktı ancak tam olgunlaşmadı. Trabzon’a İran karpuzu yaklaşık 5 yıldır bu dönemlerde geliyor” dedi.

İran’dan gelen karpuzun fiyatının dolara bağlı olduğunu belirten Akkan, “İran’dan karpuz dolar üzerinden çıkıyor. Yani dolar düşerse karpuz düşüyor. Dolar çıktığı zaman da fiyatı yukarı çıkıyor. İran’dan Van’a 4 bin kilometre yol var. Nakliyesi 4 bin 500 dolar. Dolayısıyla oralardan da geldiği en son yere kadar nakliyesi var. Türkiye’nin dört bir yerine İran’dan karpuz gidiyor. Şu anda Van’da karpuz yok. Türkiye genelinde karpuz çıksa fiyatlar belki biraz daha aşağıya iner. Şu anda toptan kilosunu 3-3 buçuk TL arasında satıyoruz” diye konuştu.

(İHA)