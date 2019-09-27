'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi'

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi. KKB'nin bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks bünyesinde gelinen nokta ve yeni dönemde hayata geçirilecek hizmetler, KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Akdeniz, Kredi Kayıt Bürosu’nun bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks'in, 5. yılını kutladığını aktardı. Findeks üye sayısında 3,1 milyon üyeye ulaştıklarını dile getiren Akdeniz, gerçek kişi üyelerinin yüzde 81'inin erkek, yüzde 19'unun da kadın olduğunu söyledi.

Akdeniz, bölgesel olarak bakıldığında üyelerin yüzde 45'inin İstanbul-Ankara ve İzmir'den geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1407 idi, bugün itibarıyla 1413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor.