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  3. Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! Süre sınırlaması tarih oluyor

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! Süre sınırlaması tarih oluyor

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! Süre sınırlaması tarih oluyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve Türkiye üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı. 


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