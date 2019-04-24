'Türkiye Tataristan'daki en büyük yatırımcı'

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'nin ülkesindeki en büyük yatırımcı olduğunu söyledi.

Minnihanov, 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi'ne (Kazan Summit 2019) katılmak üzere başkent Kazan'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı , Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. Minnihanov burada yaptığı konuşmada, "Rusya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türk ortaklarımızla iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Tataristan'ın Rusya ile Türkiye arasında etkili bir bağlantı oluşturmak istediğini söyleyen Minnihanov, Türkiye'den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üst düzey yetkili ve iş dünyası temsilcilerinin Kazan'a gelmesinin ilişkileri geliştirmede önemli bir ivme sağladığını ifade etti. Minnihanov, "Tataristan ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları var. Kazan'da Türkiye'nin Başkonsolosluğu mevcut. İstanbul'da bizim temsilciliğimiz başarılı şekilde çalışıyor. Sadece başkentlerimiz arasında değil, 17 belediye ile kardeşlik anlaşmalarımız var." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Tataristan arasında doğrudan havayolu bağlantıları bulunduğuna dikkati çeken Minnihanov, bu sayede turizmin geliştiğini ve iş dünyasındaki ilişkilerin ilerlediğini aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliğine büyük değer verdiklerini vurgulayan Minnihanov, "Türkiye, Tataristan'ın ekonomisindeki en büyük yatırımcıdır." diye konuştu. Minnihanov, Tataristan ve Türkiye arasında enerji, petrokimya, inşaat, eğitim, spor başta olmak üzere tüm alanlarda karşılıklı iş birliği bulunduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, Türk şirketlerinin Tataristan'ın yatırımcılarla ilişkisine büyük değer verdiğini belirterek, "Türk yatırımcılar projelerinin uygulanması için bir platform seçtikleri zaman, öncelikli olarak Tataristan'ı tercih ediyor." ifadesini kullandı.

(AA)