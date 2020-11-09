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09 Kasım 2020 Pazartesi 12:40 | Son Güncelleme:

Türkiye pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösteriliyor

Türkiye pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösteriliyor

Son Dakika Haberleri.. Türkiye, OECD verilerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösteriliyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, "OECD verilerine göre Türkiye, Çin ve Güney Kore’den sonra 2020’de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir. Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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