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'Türkiye küresel refah için hayati önemde'

'Türkiye küresel refah için hayati önemde'

ABD’li ekonomist Sachs, “Avrupa ve Asya’yı ekonomik işbirliğiyle bir araya getiren Türkiye’nin, küresel refah için hayati bir önemi var. Türkiye, transit bir ülke” dedi. 

Kolombiya Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Avrupa ve Asya’yı ekonomik işbirliği içerisinde bir araya getiren Türkiye’nin, küresel refah için hayati öneminin olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü ekonomist Sachs, “Türkiye, aynı zamanda Avrupa’dan Asya’ya veya Çin’den Avrupa’ya giden mallar, 5G ağlar, fiber optikler, hızlı demiryolu ya da elektrik iletimi anlamında transit bir ülkedir” diye konuştu. 

‘BARIŞ KÖPRÜSÜ’ VURGUSU 

Türkiye’nin, jeopolitik olarak da önemli olduğuna dikkati çeken Sachs, “Türkiye, İran, Arap ülkeleri ve Avrupa ile işbirliği içinde. Bunların tam ortasında yer alan Türkiye, gerekli olan barış için karşılıklı işbirliğini sağlamaya yardımcı olabilir” dedi. Sachs ayrıca, reel ekonomik büyümenin, kredilerden değil teknoloji ve ticaretten geldiğini dile getirdi.


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