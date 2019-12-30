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  3. Türkiye Kanal İstanbul ile neler kazanacak? İşte tüm merak edilenler

Türkiye Kanal İstanbul ile neler kazanacak? İşte tüm merak edilenler

Türkiye Kanal İstanbul ile neler kazanacak" İşte tüm merak edilenler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul ile ilgili tüm merak edilenleri paylaştığı videoyla anlattı. İşte İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatacak projeyle ilgili merak edilenler...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kıtaları birbirine bağlayan ve Karadeniz Limanı'na yanaşacak yük gemilerinin bölgedeki ticaret hacmini genişletmesi için yapılan Kanal İstanbul projesi ile ilgili bir video yayınladı.

Altun paylaşımında, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.


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