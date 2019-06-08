Türkiye ile Kanada arasında JETCO mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın Tsukuba şehrine geldi.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Türkiye ve Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İmzaladığımız bu anlaşmanın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da artırılmasına ve iş insanlarımızın önünün açılmasına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

(DHA)