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  3. Türkiye hizmet ihracatı 150 milyar $'a çıkacak 

Türkiye hizmet ihracatı 150 milyar $'a çıkacak 

Türkiye hizmet ihracatı 150 milyar $'a çıkacak 

Türkiye’nin hizmet ihracatının 48.6 milyar dolara ulaştığını belirten İlker Aycı, “Bu rakamın 150 milyar $’a çıkacağına inanıyoruz” dedi. 

Hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejiler İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda paylaşıldı. Burada konuşan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar. Kısa vadede 150 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyoruz.” 

HEDEFE  ÇOK YAKINIZ

Türkiye’nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini hatırlatan Aycı, bu yıl da çift basamaklı büyüme beklediklerini söyledi. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüyle dünyada ilk 20 arasında yer aldığına dikkat çeken Aycı, “Hizmet ihracatında da ilk 20’yi hedefliyor. Hızla geliştiğimizi düşünürsek bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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