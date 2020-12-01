Türkiye büyüme liginde dünya şampiyonu oldu

Ekonomideki toparlanma 3. çeyrekte tescillendi. Türkiye ekonomisi, salgın nedeniyle bir çeyrek ara verdiği büyüme performansına geri dönerek 3. çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü. Türkiye elde ettiği bu rakamla bugüne kadar 3. çeyrek verisi açıklanan 54 ülke içinde birinciliği göğüsledi. Türkiye OECD ülkeleri arasında ise büyüyen tek ülke oldu. OECD ülkeleri söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4.1 küçülürken, ekonomideki daralma Avrupa Birliği için yüzde 4.3, Euro Bölgesi için yüzde 4.4 olarak hesaplandı.

TAHMİNLER AŞILDI



Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 büyüyerek Türkiye’nin ardından ikinci oldu. En fazla daralmayı ise yüzde 63.8 ile Çin’in Las Vegas’ı olarak bilinen ‘kumar ülkesi’ Macau yaşadı. Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyürken, ikinci çeyrekte ise yüzde 9.9 daralmıştı. Piyasalarda üçüncü çeyreğe ilişkin yüzde 5 civarı büyüme öngörülüyordu.

YATIRIMLA BÜYÜDÜK



Beklentilerin üzerinde gelen büyümede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte sanayi üretimi ve yatırımlardaki hızlı artış etkili oldu. TÜİK verilerine göre sanayi yılın 3. çeyreğinde yüzde 8 büyürken, yatırımlar ise yüzde 22.5 arttı. Aynı dönemde hane halkının tüketim harcamaları yıllık yüzde 9.2 büyüdü. Tarım sektöründeki büyüme ise aynı çeyrekte yıllık olarak yüzde 6.2 oldu. Hizmetler sektöründeki büyüme ise yüzde 0.8’de kaldı.

BEKLENTİLER GÜÇLENDİ



Türk ekonomisi küresel bazda pozitif ayrışırken analistler, sanayi sektörü ve yatırımlardaki artışın gelecek dönem için umut verici olduğunu belirtti. Analistler, yakalanan yüzde 6.7’lik büyümenin yılın genelinde pozitif büyümeyle kapatılacağına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini de dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bir süre önce yıl sonunda yüzde 0.3 büyüme beklediğini söylemişti.

2021’DE % 5’İ YAKALARSINIZ



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, “Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. 2022 yılı için ise resmi bir beklentimiz olmamakla birlikte yüzde 4-5 arasında büyüme öngörüyoruz” dedi. Kelly ekonomi yönetimindeki yeni görevlendirmelerin de doğru yönde atılmış adım olduğunu söyledi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME



Ekonomi yönetimindeki bakanlar sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci hedeflediklerini söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz” dedi. Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek “Tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ”Üretimin ve ertelenen talebin katkısıyla salgın sonrası yüzde 6.7 büyümeyi başardık. Önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek” diye konuştu.

İŞ DÜNYASI: ÇABUK TOPARLANDIK



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Pandemiden dolayı yaşanan küresel ekonomik krizden biz de çok etkilendik ama çok çabuk toparlandık. Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Büyüme verilerinin, tahminlerin üzerine çıkarak, yurt dışı kaynaklı tahminlerin ise çok çok üstüne çıkarak yüzde 6.7 oranında gelmesi, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri sevindirdi. En önemlisi büyümenin yatırım kaynaklı olması.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7’lik bir büyüme oranını yakaladık. Yatırımcı Türkiye’yi güvenli liman olarak görmeye devam ediyor bu çok güzel bir gelişme. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç: Haziran itibarıyla yeni normale geçen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme sağlayarak salgının ilk dalgasını en hızlı geride bırakan ülkelerden biri oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Kovid-19 pandemisi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi. Temennimiz bir an önce ülkemizi kesintisiz büyüme sürecine geçirecek kalıcı adımların atılmasıdır.