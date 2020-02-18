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  3. Türkiye birinci dünyada üçüncü olacak... Yusufeli Barajı hızla büyüyor

Türkiye birinci dünyada üçüncü olacak... Yusufeli Barajı hızla büyüyor

Türkiye birinci dünyada üçüncü olacak... Yusufeli Barajı hızla büyüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 184 metre yüksekliğe ulaşıldı. Baraj genelinde yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesi ulaştı.

16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.562.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

(İHA)

 

 


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