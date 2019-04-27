Ankara’da hükümet yetkilileriyle görüşen Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende dünya ekonomisinin son 10 yıldaki en yavaş büyümeyi kaydettiğini, Türk ekonomisini de bundan etkilendiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin son 20 yıldaki ekonomik başarısını gelecek yıllarda da gerçekleştirmesi ve aynı oranda büyümesi gerektiğini söyleyen Brende bu anlamda ekonomik reformların uygulanması gerektiğini ifade etti.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Ankara’da Bakanlar'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Brende “Sanayi Bakanı'yla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Türkiye’yle yakından çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye 4. sanayi devriminde kazanan olabilir, genç nüfusu var, AR-GE’ye, kaliteli eğitime odaklanır, yeni teknolojileri adapte ederse 4. sanayi devrimi bir fırsat olacaktır” diye konuştu.