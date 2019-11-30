Türkiye 10 ayda 41 milyon yabancı turist ağırladı

Türkiye, 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14.47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Bu dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16.94 artışla Rusya birinci, yüzde 11.88 artışla Almanya ikinci, yüzde 13.16 artışla İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Ekimde ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 artarak, 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına ulaştı.

TURİZM YATIRIMLARINI ARTIRACAĞIZ

Rıza Tuna Turagay, uluslararası yatırımcılar Türkiye’nin turizm potansiyeline güvenirken, ülkede daha fazla yatırım ve yeni partner arayışında olduklarını belirtiyor. Al Rayyan Turizm Yatırım Şirketi CEO’su Tarık El Sayed, “Sheraton, uzun dönemli yatırımların bir başlangıç noktası. Yakında Galataport’ta JW Marriott isimli bir otel daha açacağız. Daha sonra açıklayacağımız yatırımlar da var” dedi. Marriott International Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Pankaj Birla da, “Türkiye’nin geleceği ve Türk turizmi konusunda çok iyimserim. Geleceği çok parlak” diye konuştu.