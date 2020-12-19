19 Aralık 2020 Cumartesi 00:03 | Son Güncelleme:
Turkcell'den teknolojik pazar yeri
Turkcell, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için ‘Turkcell Pasaj' adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı.
Turkcell Pasaj’da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler yer alıyor. ‘Turkcell Pasaj’ tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu.
24 SAATTE TESLİMAT
Platformda akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün sunuluyor. Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği ‘Turkcell Pasaj’da müşteriler yakın zamanda satın aldıkları ürünleri 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Platformda alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat da sağlanıyor.