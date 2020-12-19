Turkcell'den teknolojik pazar yeri

Turkcell Pasaj’da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler yer alıyor. ‘Turkcell Pasaj’ tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu.

24 SAATTE TESLİMAT



Platformda akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün sunuluyor. Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği ‘Turkcell Pasaj’da müşteriler yakın zamanda satın aldıkları ürünleri 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Platformda alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat da sağlanıyor.