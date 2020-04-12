Turkcell'den evden çalışmaya çözüm
Evde iş hayatı için güçlü altyapısı ile kesintisiz destek veren Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerinin hem de çalışanların yanında oluyor.
Bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli tüm ürünler uçtan uca sunuluyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Turkcell olarak evden çalışanların yanında olarak işlerin evden yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Güçlü altyapımız sayesinde sunduğumuz donanımdan buluta, siber güvenlikten çağrı merkezi çözümlerimize kadar pek çok ürünü uçtan uca sunuyoruz” dedi.