Turkcell'den eğitime 3 GB'lik ilave katkı

Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor. Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli. EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam ediyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

BUGÜNLER İÇİN KURDUK



“Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde. Özellikle geleceğimiz olan çocukların eğitimine sunduğumuz destekle hayatlarında önemli yer edindiğimiz için de gururluyuz. Devletimizin aldığı doğru kararlarla yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza inancım tam.”