Turkcell'den ortak altyapı için çağrı: Türkiye kazanacaksa her adımı atmaya hazırız

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına Türkiye’yi ve Turkcell’i anlattı. Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, yaptığı konuşmada, 5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Erkan, “Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. Türkiye, 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabilir. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup ortak altyapıya bakmamız lazım. Artık altyapı çalışmalarını ortak yapmak için fazla zaman kaybetmemeliyiz” diye konuştu.

EYLEM PLANI GEREK

Erkan, söyle konuştu: “5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil ortak oluşturmayı konuşuyor olmamız gerekiyor. Aklın yolu bir. Örneğin Avrupa’da ortak altyapı anlaşmaları 2010’dan bu yana 10 katına çıktı. Türkiye’de Turkcell olarak Türksat ve Vodafone Türkiye ile paylaşıma başladık. Türksat altyapısı üzerinden hizmet verdiğimiz yaklaşık 30 bin müşterimiz var. Haneye erişim sayımız 3.4 milyondan 6.5 milyona geldi. Fiber şebekemizi 21 şehirden 28’e taşıdık. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Ülke çapında bir eylem planı gerek. Türkiye kazanacaksa biz Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız.”

DİJİTAL UYGULAMALARI 38 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Türkiye'de geliştirdikleri dijital uygulamaların dünyada yakından takip edildiğini belirten Erkan, dijital ihracat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Erkan, “TV+’ı 2013’te, BiP’i 2014’te geliştirmeye başladık. 6-7 senenin ardından bugün elimizde milyonlarca kullanıcısı olan, 20’den fazla dünya klasmanında uygulama var. Bugün 38 ülkeden 9 farklı operatör bizim uygulamalarımızı müşterilerine sunuyor. Bu ülkelerin sayısının hızla artacağına inanıyorum” diye konuştu.

ŞİMDİDEN 30 BİN TURİST ‘TANIŞMA PAKETİ’ ALDI

“Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyoruz” diyen Erkan, şöyle devam etti: “En yeni örneğimiz özel Turist Tanışma Paketi. Pakette, bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra, turistlerin yurtdışındaki yakınlarıyla iletişim kurmaları için BiP’te geçerli 30 GB internet de var. Ağustos itibarıyla bu hizmeti alan toplam turist sayısı 30 bin oldu.” Erkan ayrıca, dijitalleşmenin finansal ayağındaki dönüşümde de Paycell markasıyla iddialı olduklarını söyledi.

5G ALANINDA FIRSATI DEĞERE DÖNÜŞTÜRELİM

Turkcell'in teknolojideki öncü rolünü 5G alanında da sürdürmek için aralıksız çalıştığını kaydeden Murat Erkan, şunları söyledi: “5G’de hem Türkiye’de hem de dünya çapında ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatta son olarak İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2Gbps hızı aşıp dünya rekoru kırdık. Ayrıca yerli 5G çalışmalarına destek oluyoruz. Global öngörüye göre 2024 yılına kadar 1.9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22’sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli.”