Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özata: Şirketlere tek noktadan uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz

Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

2020 yılının teması olan "dijitalleşmeye" vurgu yapan Özata, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, dijitalleşmenin sadece birkaç sektörle sınırlı olmadığını, tüm sektörlerin olmazsa olmazı olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimize de bu dönemde destek olabilmek için güçlü internet altyapısının iş sürekliliğinde büyük önem taşıdığını gördük." dedi

Pandemi önlemleri kapsamında çok sayıda şirketin uzaktan çalışma yöntemine geçtiğini belirten Özata, Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak altyapılarını güçlendirdiklerini anımsattı.

İnsanların yeni dönemde işlerini yapmak, eğitimlerini sürdürebilmek ve eğlenmek için internet altyapılarını kullandıklarını ifade eden Özata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde bizim de çıkış noktamız müşterilerimizi evlerinde hızlı ve kesintisiz internetle buluşturmak oldu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etmek amacıyla kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimizle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere tek noktadan uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ederken, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."