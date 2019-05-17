Turkcell KKTC'de yüzünü güneşe döndü

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016’da başlayan Turkcell, grubun ilk güneş enerji santralını KKTC’de kurdu. 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santralı, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırıldı.

Santralde 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya yaklaşık olarak 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salımının engellenmesi bekleniyor.

ENERJİ HAYAT SUYU OLDU

Enerjiyi, “dijital hayatın hayat suyu” olarak tanımlayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Günümüzde enerji olmadan endüstriden, dijitalden ve yeni teknoloji gelişiminden bahsetmek mümkün değil” diye konuştu.

İlkleri KTTC'de gerçekleştirdi

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Kendimizi dünyanın ilk dijital operatörü olarak tanımlıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta da var olan Turkcell’in geliştirdiği dijital servisleri Nepal’den Karayipler’e, Arnavutluk’tan Ukrayna’ya dünyanın birçok ülkesine sunuyoruz. Turkcell olarak tüm yaptığımız işlerimizi, güneş enerjisi santralındaki gibi öncelikle Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Yeniliklerin peşinde koşuyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da “Turkcell olarak hedefimiz, her zaman yeniliklerin peşinde kalitenin markası olmak. Bu vizyonumuzu da her işte olduğu gibi enerji sistemleri işimizde de aynı hassasiyet ve şevkle devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye’de, Turkcell Enerji şirketini kurduklarını hatırlatan Erkan, “Enerji şirketimiz, temelde var olanı yeniden yapmak yerine, ‘enerjiyi nasıl daha verimli ve güzel kullanırız, halkımıza ve müşterilerimize hizmetimizi nasıl daha kolay ulaştırırız’ sorularına çözüm bulabilmek için çalışıyor” açıklaması yaptı