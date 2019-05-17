Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0768
  • 6,7996
  • 251.312
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Turkcell KKTC'de yüzünü güneşe döndü

Turkcell KKTC'de yüzünü güneşe döndü

Turkcell KKTC'de yüzünü güneşe döndü

Turkcell’in ilk güneş enerji santralı KKTC’de kuruldu. 10 dönüm arazi üzerinde, 4.5 ayda tamamlanan 900 KWp gücündeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santralı, 6 milyon TL yatırımla hayata geçirildi. 

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016’da başlayan Turkcell, grubun ilk güneş enerji santralını KKTC’de kurdu. 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santralı, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırıldı. 

Santralde 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya yaklaşık olarak 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salımının engellenmesi bekleniyor.  

ENERJİ HAYAT SUYU OLDU 

Enerjiyi, “dijital hayatın hayat suyu” olarak tanımlayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Günümüzde enerji olmadan endüstriden, dijitalden ve yeni teknoloji gelişiminden bahsetmek mümkün değil” diye konuştu.

İlkleri KTTC'de gerçekleştirdi 

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Kendimizi dünyanın ilk dijital operatörü olarak tanımlıyoruz.  Kuzey Kıbrıs’ta da var olan Turkcell’in geliştirdiği dijital servisleri Nepal’den Karayipler’e, Arnavutluk’tan Ukrayna’ya dünyanın birçok ülkesine sunuyoruz. Turkcell olarak tüm yaptığımız işlerimizi,  güneş enerjisi santralındaki gibi öncelikle Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Yeniliklerin peşinde koşuyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da “Turkcell olarak hedefimiz, her zaman yeniliklerin peşinde kalitenin markası olmak. Bu vizyonumuzu da her işte olduğu gibi enerji sistemleri işimizde de aynı hassasiyet ve şevkle devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.  Türkiye’de, Turkcell Enerji şirketini kurduklarını hatırlatan Erkan, “Enerji şirketimiz, temelde var olanı yeniden yapmak yerine, ‘enerjiyi nasıl daha verimli ve güzel kullanırız, halkımıza ve müşterilerimize hizmetimizi nasıl daha kolay ulaştırırız’ sorularına çözüm bulabilmek için çalışıyor” açıklaması yaptı

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ukraynalı rock yıldızı siyasi parti kurdu
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Tarihi Gün´ün 3. bölümünde tarih araştırmacısı Uğur Atik´in konuğu olduk. <br> Osmanlı´da misafir

Abdülhamid Han ve Atatürk’ün Vazgeçilmezi - Konuk: Uğur Atik | #TarihiGün Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor