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24 Aralık 2020 Perşembe 02:55 | Son Güncelleme:

Türk trenine ‘İpek Yolu coşkusu'yla karşılama

Türk trenine ‘İpek Yolu coşkusu'yla karşılama

İstanbul Çerkezköy'den başladığı yolculuğunu Çin'in Xian şehrinde noktalayan ilk blok ihracat treni için Çin'de resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törene video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu seferlerimiz artacak” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ihracat treninin, yeni başarılar için güçlü bir soluk olması temennisinde bulundu. Bu arada Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan 2. blok ihracat treni de dün Kars’tan Gürcistan’a uğurlandı. 

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