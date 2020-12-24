Türk trenine ‘İpek Yolu coşkusu'yla karşılama

Törene video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu seferlerimiz artacak” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ihracat treninin, yeni başarılar için güçlü bir soluk olması temennisinde bulundu. Bu arada Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan 2. blok ihracat treni de dün Kars’tan Gürcistan’a uğurlandı.