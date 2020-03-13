Türk Telekom'dan bu yıl 5.8 milyar liralık yatırım

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “5G’ye en hazır operatör konumundayız. Bu yıl 5.8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz” dedi. Türk Telekom, kurumsal marka vaadini, açıkladı. Önal, şöyle konuştu: “Geleceğin Türkiye’si için en ileri teknolojileri millî kaynaklarla geliştirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı yeni nesil teknoloji altyapısını kendi kaynaklarımızla sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz.”

FİBERİ 10’A KATLADI



Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, “Bugün, ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle; bu yıl müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz” dedi. Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarının altını çizen Önal, “Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız” diye konuştu.

YENİ REKLAM YÜZÜ KENAN İMİRZALIOĞLU



‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’le ilgili reklam kampanyası hazırlayan markanın yeni reklam yüzü de Kenan İmirzalıoğlu oldu. İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi de yayına başladı.