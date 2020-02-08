Türk tahviline tüm zamanların rekor talebi

Toplam 4 milyar dolarlık ihraç gerçekleşirken tahvillerin yüzde 51’i İngiltere’ye, yüzde 18’i ABD’ye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10’u Türkiye’ye ve yüzde 7’si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Yapılan satışın Cumhuriyet tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olduğunu açıklandı.

ÇİFT DİLİM İHRAÇ

Yaşanan gelişmeyi “Ekonomi politikalarımızın sağladığı güven ve etkinliği aktarması bakımından bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor” ifadelerini kullandı. Albayrak “İhraç aynı zamanda, 2007 yılından bu yana ülkemiz tarafından uluslararası piyasalarda gerçekleştirilmiş ilk çift dilim ihraç, aynı anda iki vadede birden gerçekleştirilen bir ihraç olma özelliğini taşımaktadır. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir” diye konuştu.