Türk Silikon Vadisi'nden AB'ye teknoloji transferi

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Sabancı Topluluğu’nun dijital ve analitik şirketi SabancıDx, geliştirdiği teknolojilerle yurtdışına yazılım ihracatının önünü açıyor. Geçen yıl dijital B2B e-Satın alma platformu Pratis’le Portekiz ve Mısır’a ilk yazılım ihracatını gerçekleştiren firma, mart veya nisanda şirketlere enerji tasarrufu ettirecek yeni bir teknoloji ürünün lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Bu teknolojiyi grubun çimento fabrikalarında deneyip yüzde 7 enerji tasarrufu sağlayan firma, yakında bu teknolojiyi dünyaya satmayı planlıyor. 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini anlatan Sabancı Dx Genel Müdürü Burak Aydın, “Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracağız. Tanıtacağımız yeni teknolojimizle Türkiye ve Avrupa’daki metal, seramik, çimento üreticilerine enerjide tasarruf ettireceğiz” dedi. Yeni ürünle öncelikle Avrupa pazarına odaklanacaklarını vurgulayan Aydın, 2020’nin ikinci yarısında Londra, Berlin veya Madrid’e ofis açmayı planladıklarını söyledi.

ÜRÜN GAMI 6’YA ÇIKACAK



İstanbul’un göbeğindeki en değerli arazisini SabancıDx Dijital Kampüs’e dönüştüren Sabancı Grubu, burada grup şirketleri, start-uplar, teknoloji şirketi ve akademisyenleri biraraya getirdiği Amerika’daki Silikon Vadisi benzeri bir yapı oluşturdu. Şu anda ürün bazında dijital B2B satın alma platform ‘Pratis’, e-Dönüşüm platformu ‘Edoksis’ ve dijital insan kaynakları ve bordrolama platformu ‘HR Web’i Türkiye’ye kazandıran firma, bu yıl sonuna kadar ürün gamını 5 ya da 6’ya taşımayı hedefliyor.