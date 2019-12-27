Türk müteahhitler dünyada 100 bin istihdam hedefliyor

Türkiye, müteahhitlikte tüm dünyada referans olarak kabul edilen ENR Dergisi tarafından hazırlanan listede, 1044 firmayla zirvede Çin’in ardındaki yerini korudu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, düzenlenen törende, listeye giren müteahhitlere başarı plaketleri verildi. Fuat Oktay, Libya’da yaklaşık 35 milyar dolarlık projenin tamamlandığını hatırlatarak, “Dünyanın farklı coğrafyalarındaysak yıkmaya değil, yapmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİYET DÜŞÜRÜCÜ TEDBİR

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, “Mevzuat değişikliği ve maliyet düşürücü bazı tedbirlerle yurtdışında 100 bin Türk işgücü istihdamını hedefliyoruz” dedi.

PROJELER 400 MİLYAR $’A KOŞUYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türk müteahhitlerinin Orta Asya’nın steplerinden Sahra-Altı Afrika’nın çöllerine tam 126 farklı ülkede çalıştığını belirterek, “48 yıllık serüvende, kasım ayı sonu itibarıyla, firmalarımızın yurtdışında üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin toplam tutarı 394.8 milyar dolara ulaştı. Yılın bitmesine 6 gün var. 400 milyar dolar bu yıl yakalanacak” ifadelerini kullandı.