Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6452
  • 6,2617
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Türk işadamlarına fıstık tuzağı!

Türk işadamlarına fıstık tuzağı!

Türk işadamlarına fıstık tuzağı!

Tanzanyalı dolandırıcılar, kilosu 7 dolar olan kajuyu 1-3 dolara satma vaadiyle Türk işadamlarını tuzağa düşürüp ortadan kayboldu. Ticaret Müşavirliği “Güvence almadan alışveriş yapmayın” uyarısında bulundu

Dünyanın en önemli kaju fıstığı üreticilerinden Tanzanya'da dolandırıcılar, Türk iş insanlarını "ucuz fıstık" tuzağına düşürdü. Türkler, internet üzerinden buldukları firmalardan kilogramı 7 dolar civarında olan kajuyu, 1 ila 3 dolar arasında fiyatlarla almaya çalışırken dolandırıldı. Türk iş insanlarıyla ucuz fiyatla anlaşan dolandırıcıların bir süre sonra tuzağa düşürdükleri firmalardan sertifika gideri, ihracat izni, gümrükleme ve menşe şehadetnamesi gibi çeşitli kisveler altında yüklü miktarda para kopardıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi. Bu kişilere ulaşamayanca dolandırıldıklarını anlayan iş insanları, Tanzanya Ticaret Müşavirliği'ne başvurdu. Müşavirlikler ise firmaları herhangi bir güvence almadan bu tür alışverişler yapmamaları konusunda uyardı.

8 FABRİKA FAAL

Kaju üretiminde dünyada önemli bir konuma sahip olan Tanzanya'da yetiştirilen fıstık, yüksek kalitesiyle biliniyor. Tanzanya'nın kaju fıstığı üretiminde hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir pozisyonda yer alması, ürünün ticaretiyle uğraşan Türk iş insanlarının da ilgisini ülkeye yönlendiriyor. Bu ilgiye karşı, Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında da ciddi artış var. 2018'de toplam ürün rekoltesi 220 bin ton olarak gerçekleşen ülkede, kaju fıstığı işleyen 23 fabrika bulunuyor. Ancak bunlardan sadece 8'i faal durumda. 8 fabrikanın üretim kapasitesi ise 20 bin ton civarında. Bu da ülkede fıstığın yüzde 10'unun işlenebildiği anlamına geliyor. Bu nedenle kaju fıstığının yüzde 90'ının işlenmek üzere Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiği belirtiliyor. Kaju, ülke ihracatı içinde önemli bir yere sahip. Kajuyu ham olarak ithal eden Vietnam ve Hindistan, ürünün dünya piyasalarındaki taban fiyatını da belirliyor.

KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Afrika Kaju İttifakı tarafından düzenlenen Kaju Fıstığı Konferansı, bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Tanzanya'da gerçekleştirilecek. Türk iş insanlarının dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmamak için Tanzanya'daki kaju fıstığı sektörünü bu konferansa katılarak yakından tanıyabileceği ifade ediliyor. Kaju sanayinde faaliyet gösteren 500'den fazla paydaşın konferansa katılacağı belirtiliyor.

SABAH

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Simge Sağın ilk kez konuştu
'Belalım Benim' şarkısı yüzünden birbirlerine girdiler
Hamilelik iddialarına yanıt geldi
'Beni ararsanız bulutların üzerindeyim'
Can ve Demet taktik değiştirdi
<h4><strong>VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANAN MEHMET EMİN BİLMEZ KİMDİR?</strong><

Göreve Getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez´den İlk Açıklama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

Çarşıda domatese "Pazarlık" yazılıyor mu? İstanbul ikinci el otomobil piyasasına bu reva değil