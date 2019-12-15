Türk iş adamı adasını satılığa çıkarmıştı! Fiyatı güncelledi, 65 milyon lira indirim yaptı

ABD’de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk koyu karşısındaki 381 bin metrekarelik Karaca Adası, geçen 22 Eylül’de 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 23 Kasım’da güncellenen ilanda adanın metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 145 milyon olarak belirlendi.

65 MİLYON LİRALIK İNDİRİM



Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, Gökova Körfezi’nde yer alan adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Adanın 4 yıldır satışta olduğunu belirten Özcan, geçen eylül ayında 210 milyon liradan satışa sunulan adanın fiyatında indirime gidildiğini kaydetti. ABD’de yaşayan sahibinin bir an önce satılmasını istediğini anlatan Özcan, "Satış fiyatımızda indirime gittik. Ciddi bir indirim yaptık" dedi.



DHA