‘Türk ekonomisi ilk 10 arasına girer’

Uluslararası düşünce kuruluşu Chatham House’ın Konsey Başkanı, BRICS teriminin mucidi, ünlü İngiliz ekonomist Jim O’Neill, yıllar önce bir radyo programında MINT ülkeleri (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ifadesini kullandığını söyledi. O’Neill, “Bu, bir sonraki grupta olan 4 ekonomiyi temsil ediyor. Türkiye, kesinlikle bunlardan biri... Fiilen Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alması mümkün değil. Fakat bir sonraki 10 yıllık dönem içerisinde (2030-2040) Türkiye doğru şeyleri yaparsa şansı var. Türkiye ilk 10’da olabilir” ifadelerini kullandı.

KRİZİ İYİ ŞEKİLDE GERİDE BIRAKTI

O’Neill, “Basite indirgenmiş, genel ekonomik gözlemlerin tersine Türkiye, geçen 2 yılda gerçekleşseydi, etkileri çok kötü olabilecek bir krizi şu ana kadar makul ve iyi bir şekilde geride bırakmış görünüyor” dedi. O’Neill, şöyle konuştu: “Özellikle cari denge yeniden dengelendi. Ekonomi birçok insanın düşündüğü kadar zayıf değil. Türkiye, her zaman olduğu gibi ilginç ve kompleks. Eğer Türkiye, AB’ye katılırsa bunun Avrupa için inanılmaz faydası olur.”

ROUBINI, %2-3 BÜYÜME BEKLİYOR

28. Kalite Kongresi için Türkiye’ye gelen ünlü ekonomist Nouriel Roubini de, “Türk ekonomisinde toparlanma var. Enflasyon geriledi, ekonomi yeniden dengelendi. Toparlanma sürecek, yüzde 2 - 3’lük büyümeye ulaşılabilir” dedi.