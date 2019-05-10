Turizmin başkenti Antalya mavi bayrakta dünya lideri

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya, uluslararası çevre ödülü mavi bayrağa sahip plaj sayısını 202'ye çıkararak, Türkiye'de ve dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 202'si Antalya'da 463 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'yı, 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir, 30 plajla da Aydın izledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Murat Yiğitol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödüllü plaj sayısı ile İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü olduğunu söyledi.

En fazla mavi bayrak ödüllü kent bazında ise Antalya'nın Türkiye'de ve dünyada lider konumunda olduğunu dile getiren Yiğitol, "Geçen yıl Antalya'da 200 mavi bayrak dalgalanırken, bu yıl 202 oldu. Antalya artış trendini devam ettiriyor ve diğer illere de örnek oluyor. Önemli bir rol üstlenen Antalya, kent bazında hem dünyada hem de Türkiye'de liderliğini koruyor." dedi.

Ülke genelinde de mavi bayrak sayısında artış olduğunu ifade eden Yiğitol, 150'si halk, 313'ü turizm tesisleri olmak üzere 463 plajın mavi bayrak ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.

'Mavi bayrak bizim ve turistler için önemli'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da tüketicilerin özellikle mavi bayrak ödülüne önem verdiklerini söyledi. Özellikle Avrupalıların buna çok dikkat ettiklerini dile getiren Atmaca, şunları söyledi:

"Mavi bayrağın olduğu tesisler daha çok ilgi çekiyor. Mavi bayrak temiz çevreyi, temiz plajı, temiz denizi simgeliyor. İnsanlar gittikleri yerin, denizin temiz olmasını istiyor. Şu an en çok sattığımız üçlü deniz, kum, güneş. Güneşimizde hiçbir sıkıntı yok şükürler olsun ama denizin ve kumun da temiz olması gerekiyor. Mavi bayrağın bu alanda çok olumlu kuralları var. Bunları yerine getiren otel, tekne, marina için mavi bayrak almak bir yarış haline geldi. Mavi bayrak bizim ve turistler için önemli."

(AA)