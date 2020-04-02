Turizm sezonu ne zamana ertelenecek? Bakan açıkladı
Son Dakika Haberleri.. Tatilcilerin merakla beklediği soruyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Bakan Ersoy, koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan turizm sektörü için; "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy; "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak."
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